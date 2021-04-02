Аренда жилья в Крыму резко подорожала

Туристы заявили о резком подорожании аренды жилья в частном секторе Крыма на летний период: рост цен по сравнению с прошлым годом доходит до 100 процентов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в пятницу, 2 апреля.

Владельцы жилья на полуострове объясняют такие изменения ценовой политики высокой инфляцией. При этом резкий скачок стоимости домов наблюдается в том числе и на восточном берегу Крыма, который считается менее дорогим, чем южный. «Мы пытались найти другой дом в тех же краях, но цены везде просто заоблачные. Скорее всего, в этом году придется вообще отказаться от поездки на море», — приводятся в материале слова жительницы Подмосковья Ольги Семаковой.

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Еще одна собеседница издания, москвичка Юлия, рассказала, что повышение стоимости аренды жилья на 25 процентов хозяева частного дома объяснили проблемами с водой на полуострове. «Помимо увеличения цены, владельцы снизили скидку для постоянных гостей с 10 до 5 процентов, в результате общее подорожание практически составило треть от прошлогодней стоимости», — рассказала она.

Эксперты связывают скачок цен с предполагаемым большим наплывом туристов, которые из-за закрытых границ приедут на полуостров. Турагент Елена Гвоздовская посчитала, что такая политика в будущем снизит популярность российского курорта, когда заграничный отдых вновь будет доступен.

«Но, к сожалению, еще со времен Украины ряд частников в Крыму хочет заработать как можно больше, когда выпадает удобный момент, без дополнительных вложений в создание комфортные условия проживания отдыхающих, не думая, чем это обернется впоследствии», — объяснила эксперт.

Ранее сообщалось, что после закрытия границ с другими странами из-за пандемии коронавируса россияне бросились покупать жилье в Крыму, при этом многие финансируют сделки ипотечными средствами. Как отметила местный риелтор Татьяна Онуфриенко, в среднем однокомнатная квартира на побережье Крыма стоит 4-5 миллионов рублей.

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