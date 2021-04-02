Россиянам назвали самые выгодные для покупки виды недвижимости

В 2021 году инвестировать стоит в квартиры в центрах российских городов, складские помещения, кладовые и площадки под стрит-ретейл. Все самые выгодные для покупки виды недвижимости РИА Новости назвал руководитель фонда коллективных инвестиций «Рентавед» Руслан Сухий.

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Как отметил эксперт, квартиры в центральных районах привлекательны за счет возможности сдавать их в аренду посуточно. При этом ориентироваться стоит на туристически развитые города. Склады, в свою очередь, — это наиболее устойчивый сегмент рынка коммерческой недвижимости, на них «огромный спрос», указал Сухий.

Кладовые в настоящее время очень популярны среди жителей мегаполисов, живущих в малогабаритных квартирах, рассказал специалист. Таким образом, можно приобрести нежилое помещение в крупном жилом комплексе и поделить его на кладовки — в Москве доходность инвестиций в подобный проект — около 12 процентов годовых, заявил Сухий. Он привел пример расчетов: 50-метровое помещение обойдется в 3 миллиона рублей, 500 тысяч уйдет на ремонт, доход от сдачи кладовок составит 35 тысяч в месяц.

Ранее, в марте, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал активы, которые являются наиболее надежными для вложения средств. По его словам, самая простая инвестиция для любого человека — это покупка иностранной валюты. Также могут быть интересны вложения в драгоценные металлы. Наиболее простое и надежное решение на фондовом рынке — покупка облигаций федерального займа, указал Кричевский.

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