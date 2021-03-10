Квартирам в спальных районах предрекли резкое подорожание

Квартиры в спальных районах стали более привлекательны для частных инвесторов, чем жилье в центрах крупных российских городов. Об этом «Известиями» заявили участники рынка недвижимости. Они предрекают резкий рост цен на окраинные квадратные метры в ближайшие десять лет.

Как отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных локациях. Эксперты компании Realiste, в свою очередь, назвали наиболее перспективные для инвестиций районы Москвы — это Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Отрадное, дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино), Ростокино, Свиблово, Бибирево, Алтуфьево.

В Санкт-Петербурге среди наиболее привлекательных локаций — районы возле станций метро «Академическая», «Гражданский проспект» и «Нарвская», муниципальные округа Ржевка и Московская застава, деревня Занево и город Кудрово. В Сочи инвестировать следует в окрестности улицы Яна Фабрициуса, Сочинского национального парка, в Новый Сочи.

В Красноярске наибольший рост цен на жилье ожидается на улицах Павлова, Грунтовой, Волжской, Тамбовской. В Казани инвесторам стоит также обратить внимание на квартиры в отдаленных от центра районах — на улице Михаила Миля, проспекте Хусаина Ямашева, улице Универсиады.

Аналитики полагают, что окраины мегаполисов станут более востребованы, чем исторические центры, из-за роста популярности дистанционной работы и цифровизации. Кроме того, влияние на ценообразование оказывает активное развитие транспортной инфраструктуры.

Ранее экономист спрогнозировала снижение «перегретых» цен на жилье в России. По мнению заместителя директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяны Школьной, ценники будут снижаться в тех регионах, где в течение 2020-го они чрезмерно выросли.

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