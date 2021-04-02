Дорогие квартиры в Москве стали еще дороже

За первый квартал 2021-го средняя стоимость элитного жилья в Москве выросла на 7 процентов, до 954 тысяч рублей за квадратный метр. За год дорогие квартиры стали на 12 процентов дороже, свидетельствуют материалы консалтинговой компании Knight Frank, предоставленные «Ленте.ру».

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По мнению аналитиков, росту цен на «элитку» способствовали дефицит предложения, низкая девелоперская активность и стабильно высокий спрос. Средний бюджет предложения дорогих квартир также увеличился за квартал — на 10 процентов, до 123 миллионов рублей.

Наибольшее число столичных элитных квартир и апартаментов (речь идет только о новостройках) сосредоточено в районе Дорогомилово, отмечают в Knight Frank. Второе место — у Пресненского района, а замыкает тройку лидеров Тверской район.

«Пока что сохраняющийся спрос и дефицит предложения на элитном рынке двигают цены вверх, — констатируют эксперты. — В связи с этими факторами, а также увеличением затрат застройщиков на подготовку и строительство, новые проекты будут выходить по более высоким ценам. Даже если в перспективе ситуация на рынке поменяется, девелоперы не начнут повсеместно снижать цены — это скорее отразится на размере возможного дисконта».

Ранее была названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата — 60 тысяч рублей в месяц. По словам представителя одного из российских банков, приобретение жилья в столице при таком уровне заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки.

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