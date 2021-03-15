Жилье на Кипре резко подешевело

Средняя стоимость новостроек на Кипре по итогам 2020 года резко упала — жилье подешевело на 15-20 процентов, а продажи недвижимости в целом сократились на 23 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на материал аналитического агентства MCA и местной девелоперской ассоциации LBDA.

Стоимость жилья на острове в 2020 году впервые с 2016-го показала отрицательную квартальную динамику — в третьем квартале средняя стоимость одного квадратного метра снизилась к предыдущему периоду на 0,2 процента. «Квадрат» в новостройках на данный момент в среднем стоит 1,15 тысячи евро, тогда как годом ранее оценивался в 1,33 тысячи евро.

«Сейчас мы ожидаем, что относительно низкие цены на недвижимость привлекут больше покупателей вторичного жилья, чем в последние годы, когда девелопмент был на подъеме, а предложение элитной недвижимости находилось на рекордно высоком уровне», — заявили в LBDA.

В компании Golden Brown Group отметили, что помимо официального снижения цен при покупке жилья на Кипре можно рассчитывать еще и на скидку от застройщика. Дисконт может составлять 15–30 процентов стоимости объекта, но речь не идет об официальных акциях — все это обсуждается в ходе переговоров.

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