Квартиру Юлии Началовой решили продать с огромной скидкой

Цену московской квартиры покойной певицы Юлии Началовой снизили на 10 миллионов рублей. Элитные апартаменты, расположенные в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» на западе столицы, теперь стоят 90 миллионов рублей, сообщает Teleprogramma.pro.
По данным портала, изначально родственники певицы хотели продать объект недвижимости за 100 миллионов рублей. Таким образом, они решились на огромную скидку. Всеми вопросами, связанными с реализацией квартиры, в настоящее время занимаются отец звезды Виктор Началов и адвокат, представляющий интересы семьи.
Элитная квартира в Москве досталась Началовой от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. Впоследствии певица переписала долю в апартаментах на неофициального супруга, хоккеиста Александра Фролова. Взамен он якобы выделил на ремонт жилища и другие расходы Началовой 20 миллионов рублей.
Отец исполнительницы в минувшем феврале заявил, что Фролов потребовал эти 20 миллионов рублей от семьи Началовой. Он назвал историю с квартирой «очень грязной», отметив, что не понимает, почему дочь пошла на долговое соглашение с Фроловым.
Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Лечащий врач артистки Василий Шуров позднее рассказал, что певица до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной. Когда врачи все же провели операцию, было поздно — начался сепсис.