Квартиру Юлии Началовой решили продать с огромной скидкой

Цену московской квартиры покойной певицы Юлии Началовой снизили на 10 миллионов рублей. Элитные апартаменты, расположенные в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» на западе столицы, теперь стоят 90 миллионов рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

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По данным портала, изначально родственники певицы хотели продать объект недвижимости за 100 миллионов рублей. Таким образом, они решились на огромную скидку. Всеми вопросами, связанными с реализацией квартиры, в настоящее время занимаются отец звезды Виктор Началов и адвокат, представляющий интересы семьи.

Элитная квартира в Москве досталась Началовой от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. Впоследствии певица переписала долю в апартаментах на неофициального супруга, хоккеиста Александра Фролова. Взамен он якобы выделил на ремонт жилища и другие расходы Началовой 20 миллионов рублей.

Отец исполнительницы в минувшем феврале заявил, что Фролов потребовал эти 20 миллионов рублей от семьи Началовой. Он назвал историю с квартирой «очень грязной», отметив, что не понимает, почему дочь пошла на долговое соглашение с Фроловым.

Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Лечащий врач артистки Василий Шуров позднее рассказал, что певица до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной. Когда врачи все же провели операцию, было поздно — начался сепсис.

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