Врач назвал причину смерти Юлии Началовой

Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров назвал причину смерти артистки в беседе с «Московским комсомольцем».

По его словам, артистка до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной, что в результате привело к ее смерти. Он отметил, что певица из-за подагры привыкла терпеть боли. «Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис», — сообщил специалист.

Шуров добавил, что все началось с раны на пальце ноги. Он отметил, что надо было убрать участок некроза. Но убедить Началову в том, что промедление смертельно опасно, он не смог. «Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках», — сказал он.

Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет.

Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.