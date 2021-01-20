Близкие Юлии Началовой прокомментировали новости о тайном ребенке певицы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на коллег и друзей поп-звезды.

Подруга и продюсер исполнительницы Олеся Сазыкина опровергла слухи о рождении наследника от суррогатной матери после смерти знаменитости. «Ребенка никакого нет. Здесь невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Зачем все это? Человек умер. Все. О нем нужно говорить только хорошее, а сейчас опять польется какая-то грязь», — сказала Сызыкина.

Она также отметила, что ей жаль родителей Началовой, которых оскорбляют подобные новости. Сазыкина подчеркнула, что единственный неравнодушный к ним человек — бывший муж певицы, в прошлом игрок российской сборной по футболу Евгений Алдонин. Он помогает воспитывать 14-летнюю дочь от брака с поп-звездой, регулярно выделяет средства отцу и матери исполнительницы. Информацию о рождении ребенка от суррогатной матери опровергла и концертный директор артистки Оксана Мостовлюк.

Ранее сообщалось о том, что семья покойной знаменитости воспитывает ее сына от Вячеслава Кудри, который был рожден суррогатной матерью после смерти исполнительницы. Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет.