Сергей Шнуров прокомментировал слухи о ребенке от суррогатной матери

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал слухи о том, что ребенка для него и его жены вынашивает суррогатная мать. Открытое письмо музыканта к представителям СМИ приводит ТАСС.

Музыкант обратился к журналистам с просьбой не распространять ложную информацию о его семье. «И я, как публичная персона, привык к вашим фантазиям, но моя жена отнюдь. Оставьте в покое беременную женщину, которая сама не лезет на печатные страницы и вообще сторонится всякой публичности. Не доводите до греха. Пишите про меня», — указал Шнуров. Он также отметил, что ничего не имеет против любых высказываний фриков, в том числе о суррогатном материнстве, если эти слова не касаются его семьи.

Представитель музыканта рассказал, что ряд новостных изданий ранее распространил непроверенную информацию, касающуюся личной жизни Шнурова и его жены Ольги Абрамовой.

Ранее лидер группы «Ленинград» посвятил новое стихотворение жене. В опубликованных в Instagram стихах артист сообщил, что в третий раз станет отцом.

У Шнурова уже есть двое детей: дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от второй жены, бывшего директора группы «Пеп-Си» Светланы Костицыной.