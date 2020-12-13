Сергей Шнуров в третий раз станет отцом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение жене Ольге Абрамовой. В опубликованных в Instagram-аккаунте стихах артист сообщил, что в третий раз станет отцом.

С живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошел на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и ден*,

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребеночка мы ждем,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, еще кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой.

20 октября Шнуров также публиковал стихотворение, посвященное супруге. Тогда музыкант рассказывал, что они с Абрамовой уже два года вместе. По его словам, в день годовщины, которую называют бумажной свадьбой, он проснулся дома и начал утро с флирта с женой.

О разрыве Сергея Шнурова с бывшей супругой Матильдой стало известно в мае 2018 года. Певец опубликовал несколько стихотворных постов, в которых заявил, что «любил на всю катушку». В октябре того же года музыкант поделился в соцсетях фотографией с новой женой Абрамовой.