Сергей Шнуров в третий раз станет отцом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение жене Ольге Абрамовой. В опубликованных в Instagram-аккаунте стихах артист сообщил, что в третий раз станет отцом.
С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и ден*,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой.
20 октября Шнуров также публиковал стихотворение, посвященное супруге. Тогда музыкант рассказывал, что они с Абрамовой уже два года вместе. По его словам, в день годовщины, которую называют бумажной свадьбой, он проснулся дома и начал утро с флирта с женой.
О разрыве Сергея Шнурова с бывшей супругой Матильдой стало известно в мае 2018 года. Певец опубликовал несколько стихотворных постов, в которых заявил, что «любил на всю катушку». В октябре того же года музыкант поделился в соцсетях фотографией с новой женой Абрамовой.