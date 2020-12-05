Шнуров перестанет публиковать стихи

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пришел к мысли, что ему стоит сделать перерыв в публикации стихотворений на различные темы. Этому решению он посвятил очередное стихотворное произведение, опубликованное в Instagram в субботу, 5 декабря.
В стихотворении артист выразил сомнение в том, что высказывание мнений на разные темы соответствует его возрасту и статусу.
«Паровоз, базар-вокзал.
Отхлебнув из слив компота,
Сам себе вчера сказал —
Эх, заносит тебя что-то.
Шнуров, сколько можно гавкать?
Ты же дяденька большой.
Что-то ты и впрямь как шавка.
У тебя ж все хорошо».
Шнуров задумался о том, что, возможно, ему следует либо вновь начать употреблять алкоголь, либо просто перестать комментировать события.
«Что ты лепишь, посмотри, блин:
Псиной лаешь на зайчат.
Пока все тут не погибли,
Может пить тебе начать?
Или просто помолчать...
В бошку вдарила моча?
Обдаешь всех сгоряча.
Не мочи тут околесиц,
Хвалит уж твоих грехов.
Ну хотя бы всех на месяц
Избавь, падла, от стихов».
В начале декабря Шнуров устроил стихотворную перепалку с рэпером Бастой после того, как последний устроил концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга на фоне пандемии коронавируса. Артист, в частности, назвал хип-хоп-исполнителя понторезом и сравнил с бабкой у подъезда.