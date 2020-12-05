Шнуров перестанет публиковать стихи

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пришел к мысли, что ему стоит сделать перерыв в публикации стихотворений на различные темы. Этому решению он посвятил очередное стихотворное произведение, опубликованное в Instagram в субботу, 5 декабря.

В стихотворении артист выразил сомнение в том, что высказывание мнений на разные темы соответствует его возрасту и статусу.

«Паровоз, базар-вокзал.

Отхлебнув из слив компота,

Сам себе вчера сказал —

Эх, заносит тебя что-то.

Шнуров, сколько можно гавкать?

Ты же дяденька большой.

Что-то ты и впрямь как шавка.

У тебя ж все хорошо».

Шнуров задумался о том, что, возможно, ему следует либо вновь начать употреблять алкоголь, либо просто перестать комментировать события.

«Что ты лепишь, посмотри, блин:

Псиной лаешь на зайчат.

Пока все тут не погибли,

Может пить тебе начать?

Или просто помолчать...

В бошку вдарила моча?

Обдаешь всех сгоряча.

Не мочи тут околесиц,

Хвалит уж твоих грехов.

Ну хотя бы всех на месяц

Избавь, падла, от стихов».

В начале декабря Шнуров устроил стихотворную перепалку с рэпером Бастой после того, как последний устроил концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга на фоне пандемии коронавируса. Артист, в частности, назвал хип-хоп-исполнителя понторезом и сравнил с бабкой у подъезда.