Шнуров извинился перед «подстегнувшим естественный отбор» Бастой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров извинился перед рэпером Бастой (Василий Вакуленко) после критики его концерта в Санкт-Петербурге. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Как отметил музыкант, сначала он не сообразил, что выступление его коллеги в Ледовом дворце было благим делом. Сам Вакуленко, по его словам, «выступил на стороне эволюционных процессов и подстегнул естественный отбор».

Шнуров заявил, что во время пандемии на массовые мероприятия ходят лишь недалекие люди. Он добавил, что Басте удалось запереть их в одном месте, где они добровольно инфицировали себя коронавирусом.

«Еще не раз вынужден сказать спасибо, от всего прогрессивного человечества. Признаю свою неправоту», — написал лидер «Ленинграда».

27 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся концерт Басты, после чего интернет-пользователи пожаловались на несоблюдение ограничительных мер на мероприятии. После проверки Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца.

Позднее Шнуров назвал хип-хоп-исполнителя понторезом и сравнил с бабкой у подъезда. Стихотворная перепалка между артистами развернулась в Instagram