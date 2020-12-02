Баста и Шнуров поспорили из-за концерта в Петербурге

Музыканты Сергей Шнуров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) обменялись оскорблениями в стихотворной форме в Instagram.

Российские исполнители негативно высказались о деятельности друг друга. Ссора между артистами началась после того, как лидер группы «Ленинград» негативно высказался о проведенных в Санкт-Петербурге концертах рэпера во время второй волны коронавирусной инфекции. Шнуров обвинил Басту в наживе и назвал его «полицаем».

В ответ рэпер и высмеял его политическую деятельность оппонента, заявив, что до этого Шнуров был «ярым пролетарием».

Концерт Басты прошел 27 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. На несоблюдение ограничительных мер начали жаловаться пользователи соцсетей. После проверки Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца. Глава ведомства Анна Попова доложила о нарушении ограничительных мер на концерте Басты премьер-министру России Михаилу Мишустину, заявив, что расследование подтвердило собрание «недопустимо большого количества людей на концерте».