Беглов пригрозил ужесточить санкции после скандального концерта Басты

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов и спортивных мероприятий ужесточить санкции за нарушение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, после скандального концерта рэпера Басты. Об этом он заявил в эфире «Радио России», передает «Фонтанка».

По его словам, отдельные спортивные и концертные организации действуют против интересов города и его жителей. При этом Беглов отметил, что все больше магазинов и предприятий сферы общественного питания придерживаются установленных правил.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить обстоятельства концерта Басты во время вспышки COVID-19 в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия якобы были нарушены введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничения.

Концерт музыканта прошел 27 ноября в Санкт-Петербурге. На несоблюдение ограничительных мер начали жаловаться пользователи соцсетей.