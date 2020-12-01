Россия
 
Последние новости
Россия понадеялась на уважительные отношения с США при Байдене
Названа получившая на помолвку самое красивое кольцо в мире женщина
Минобороны США захотело купить «кукурузник» Ан-2 для изучения его возможностей
Пенсионер слишком громко слушал классическую музыку, попал в тюрьму и умер
Бывший замдиректор ФСИН назвал еду в московском СИЗО лучшей в Европе
Назван лучший хек
Блогерша записала на камеру «самый страшный момент ее жизни»
Врачи отказали в помощи россиянину с туберкулезом и коронавирусом
Москвичам пообещали «скандинавскую» зиму 
Новости партнеров
Прослушать новость

Беглов пригрозил ужесточить санкции после скандального концерта Басты

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Беглов
Александр Беглов
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов и спортивных мероприятий ужесточить санкции за нарушение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, после скандального концерта рэпера Басты. Об этом он заявил в эфире «Радио России», передает «Фонтанка».

По его словам, отдельные спортивные и концертные организации действуют против интересов города и его жителей. При этом Беглов отметил, что все больше магазинов и предприятий сферы общественного питания придерживаются установленных правил.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить обстоятельства концерта Басты во время вспышки COVID-19 в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия якобы были нарушены введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничения.

Концерт музыканта прошел 27 ноября в Санкт-Петербурге. На несоблюдение ограничительных мер начали жаловаться пользователи соцсетей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Будем ужесточать санкции». Беглов пригрозил организаторам концертов
Баста увидел в критике его концертов во время пандемии нападки конкурентов
Роспотребнадзор проверит концерт Басты во время вспышки COVID-19