Шнуров назвал Басту понторезом и бабкой у подъезда

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередное матерное стихотворение про рэпера Басту (Василий Вакуленко), в котором назвал хип-хоп-исполнителя понторезом и сравнил с бабкой у подъезда. Стихотворная перепалка между артистами развернулась в Instagram на фоне скандала с концертом, который Вакуленко провел в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса.

«Слухи множит репер Ба(ста)бка,

Как старушки у подъезда.

Мерзнет. На макушке шапка.

Не сказал бы, что он бездарь.

Чешет репер Бабка шибко,

Челюсть ездит, как протез.

Признает, если ошибка,

Бабка — честный понторез».

Шнуров припомнил Басте, как тот болел за разные футбольные команды, уличив рэпера в лицемерии.

«Бабку часто накрывало.

Ностальгия иль тоска.

За Ростов болел, бывало,

То есть, *** [черт возьми], за ЦСКА.

Он не вспомнит, хоть не старый.

Языком проверив рот,

Всех лечил своей Сансарой,

Вирусный круговорот».

Ранее сообщалось, что Шнуров и Баста обменялись оскорблениями в стихотворной форме из-за концерта рэпера в Санкт-Петербурге. Шнуров назвал Басту полицаем, а тот в ответ высмеял политическую деятельность лидера «Ленинграда».

27 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся концерт Басты, после чего интернет-пользователи пожаловались на несоблюдение ограничительных мер на мероприятии. После проверки Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца.