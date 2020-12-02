Шнуров назвал Басту понторезом и бабкой у подъезда

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередное матерное стихотворение про рэпера Басту (Василий Вакуленко), в котором назвал хип-хоп-исполнителя понторезом и сравнил с бабкой у подъезда. Стихотворная перепалка между артистами развернулась в Instagram на фоне скандала с концертом, который Вакуленко провел в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса.
«Слухи множит репер Ба(ста)бка,
Как старушки у подъезда.
Мерзнет. На макушке шапка.
Не сказал бы, что он бездарь.
Чешет репер Бабка шибко,
Челюсть ездит, как протез.
Признает, если ошибка,
Бабка — честный понторез».
Шнуров припомнил Басте, как тот болел за разные футбольные команды, уличив рэпера в лицемерии.
«Бабку часто накрывало.
Ностальгия иль тоска.
За Ростов болел, бывало,
То есть, *** [черт возьми], за ЦСКА.
Он не вспомнит, хоть не старый.
Языком проверив рот,
Всех лечил своей Сансарой,
Вирусный круговорот».
Ранее сообщалось, что Шнуров и Баста обменялись оскорблениями в стихотворной форме из-за концерта рэпера в Санкт-Петербурге. Шнуров назвал Басту полицаем, а тот в ответ высмеял политическую деятельность лидера «Ленинграда».
27 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся концерт Басты, после чего интернет-пользователи пожаловались на несоблюдение ограничительных мер на мероприятии. После проверки Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца.