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Шнуров бросил пить

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Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Фото: @shnurovs

Лидер группы «Ленинград», автор строчек «В Питере — пить» и «Я лично бухаю, а кто-то колется» Сергей Шнуров заявил, что бросил употреблять алкоголь. О своей трезвости он рассказал в матерном стихотворении, опубликованном во вторник, 1 декабря, в личном Telegram-канале «Шнуровик».

Паспорт сдан, закрыта виза,
Волю дам пустым словам:
Я не пью, и это вызов,
Самому себе и вам.
Русской жизни беспросветной,
Ритуалу забытья.
Что стоишь потухшей Этной,
Может быть, это не я?

Артист предположил, что вокруг него будут продолжать распускать слухи о пьянстве, но его это не беспокоит.

Пусть бегут по лужам слухи,
******** [Говорят] пускай всерьез.
Я! Без пьяной дисперсухи
И без алкогольных слез.
От отчаяния по пьяни
На себе не рву рубаху.
Злиться что от возлияний?
Пьянку посылаю на *** [пенис].

Шнуров признался, что ему не нравится уничижение, с которым сталкиваются употребляющие алкоголь люди.

Я, как все, судьбы пехота,
Но живу на свой я лад.
Жалким быть мне неохота
И мычать, блюя в салат.
Как бы веселиться шибко,
В кураже влезать в петлю,
Всех винить в своих ошибках,
И вопить — попить, молю.

Музыкант признался, что стал заложником образа алкоголика.

Вложен ножик в кофр ножен.
Плохо это хорошо.
Водке я отдал, что должен.
Попрощавшись, я пошел.
Обвинят, наверно, в фальши,
Не бухать же всем на зло?
***** [Все равно], двигаемся дальше,
Пусть все скажут — повезло.

Артист создал свой Telegram-канал в марте 2019 года. В апреле 2017-го Шнуров отрекся от рекомендации пить в Санкт-Петербурге, заявив, что его песню «В Питере — пить» нужно трактовать иначе.

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