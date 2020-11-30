Шнуров посвятил стихотворение умершему создателю бренда «Б.Ю. Александров»

Артист Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное создателю бренда «Б.Ю. Александров» Борису Александрову, который умер после заражения коронавирусом. Свое произведение музыкант выложил в Instagram в понедельник, 30 ноября.

Шнуров признался в любви к продукции бренда, заверив, что покупал по несколько упаковок глазированных сырков «Б.Ю. Александров» за один поход в магазин.

«Я в супермаркете на налик

За раз брал упаковок семь.

Его все знали и не знали,

Он нравился почти что всем.

Свое берут, увы, года,

И не щадит тяжелый рок.

Я не забуду никогда

Ваш глазированный сырок».

Музыкант выразил благодарность Александрову за его продукцию.

«Он был мне утешения вроде.

Вы там, среди небесных тел.

Жива фамилия в народе.

Спасибо, я сказать хотел.

Вы конкурировали с "Валио".

Ушли, как все, ужасно рано.

Вы настроение создавали. О!

Лучше звезды киноэкрана».

Артист подчеркнул, что являлся большим фанатом бизнесмена, хоть и не был знаком с ним лично.

«О нас о всех я щас пекусь.

Как выразить мне словами?

Спасибо вам за этот вкус,

За те минуты счастья с вами.

Палата, вирус, ужас комы,

Теперь прощание с душой.

Мы лично были не знакомы,

Но я был ваш фанат большой».

О смерти Бориса Александрова стало известно ранее в понедельник. Бизнесмену было 73 года, за неделю до кончины он попал в больницу с COVID-19. Сырки его бренда обрели популярность в массовой культуре, на них делал обзор хип-хоп-исполнитель Слава КПСС, их упоминали в песнях группы RSAC и «Комсомольск».