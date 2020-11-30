Шнуров посвятил стихотворение умершему создателю бренда «Б.Ю. Александров»

Артист Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное создателю бренда «Б.Ю. Александров» Борису Александрову, который умер после заражения коронавирусом. Свое произведение музыкант выложил в Instagram в понедельник, 30 ноября.
Шнуров признался в любви к продукции бренда, заверив, что покупал по несколько упаковок глазированных сырков «Б.Ю. Александров» за один поход в магазин.
«Я в супермаркете на налик
За раз брал упаковок семь.
Его все знали и не знали,
Он нравился почти что всем.
Свое берут, увы, года,
И не щадит тяжелый рок.
Я не забуду никогда
Ваш глазированный сырок».
Музыкант выразил благодарность Александрову за его продукцию.
«Он был мне утешения вроде.
Вы там, среди небесных тел.
Жива фамилия в народе.
Спасибо, я сказать хотел.
Вы конкурировали с "Валио".
Ушли, как все, ужасно рано.
Вы настроение создавали. О!
Лучше звезды киноэкрана».
Артист подчеркнул, что являлся большим фанатом бизнесмена, хоть и не был знаком с ним лично.
«О нас о всех я щас пекусь.
Как выразить мне словами?
Спасибо вам за этот вкус,
За те минуты счастья с вами.
Палата, вирус, ужас комы,
Теперь прощание с душой.
Мы лично были не знакомы,
Но я был ваш фанат большой».
О смерти Бориса Александрова стало известно ранее в понедельник. Бизнесмену было 73 года, за неделю до кончины он попал в больницу с COVID-19. Сырки его бренда обрели популярность в массовой культуре, на них делал обзор хип-хоп-исполнитель Слава КПСС, их упоминали в песнях группы RSAC и «Комсомольск».