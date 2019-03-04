Шнуров пожаловался на Instagram и перешел в Telegram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров создал свой Telegram-канал. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«В последнее время в Инстаграме стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам. Поэтому я решил переехать в Telegram. Там меня зовут "Шнуровик"», — сказал он.

Поэт призвал желающих «почитать говнопоэзию» подписаться на его канал.

26 февраля Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Глава комитета Елена Ямпольская призналась, что интересуется творчеством исполнителя, и заявила, что теперь в организации будет еще больше независимо мыслящих людей.

В России Telegram пытаются заблокировать с апреля 2018 года. Согласно судебному решению, это связано с отказом администрации сервиса предоставить ключи шифрования к перепискам пользователей. 30 января замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов выразил уверенность, что мессенджер не уйдет от полной блокировки на территории страны.

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