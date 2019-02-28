Раскрыт «большевистский» секрет успеха Шнурова и Сукачева

Радиоведущий Сева Новгородцев объяснил феномен популярности музыкантов Сергея Шнурова и Гарика Сукачева. Его слова передает НСН.

Новгородцев заявил, что оба исполнителя, обращаясь к низкой натуре человека, используют «большевистские» приемы, которые обеспечивают им успех у широкой аудитории. Ведущий отметил, что лично знаком с Сукачевым и считает его интеллигентным человеком. «Но на концерте его творится черти что! Он выступает в образе осатаневшего алкоголика. Из него слюни текут, летят в разные стороны», — рассказал он.

По его словам, музыка Сукачева будит в слушателях анархистов, которые могут делать, что им вздумается. «И Шнур, в принципе, пошел по этой традиции. Почему? Потому что это гарантированный успех», — заключил Новгородцев.

26 февраля стало известно о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы по культуре.

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