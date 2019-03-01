Шнуров порассуждал о лицемерии сторонников ЗОЖ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал о лицемерии сторонников здорового образа жизни. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 1 марта.
В произведении музыкант отметил, что такие люди знают чувство меры и заботятся о собственном имидже. На людях они могут ограничиться бокалом вина, однако в одиночестве, скорее всего, позволяют себе хорошо выпить, считает певец.
Их в говно ты не увидишь,
Будто знают чувство меры.
Каждый соблюдает имидж
Для сомнительной карьеры.
Зожники и фитоняши:
«Максимум — бокал винца».
Тихо по домам ****** [напиваются],
Больше вашего певца.
Артист добавил, что любители спорта и здорового питания стараются создать светлый образ и излучать любовь, но намекнул, что все это является лицемерием, потому что они «фотошопят свои судьбы» и пытаются повернуться к остальным «рабочей стороной».
Образ их ужасно светел,
Сколько поз и сколько слов.
Всякий ****** [распутство] засекретил
И транслирует любовь.
Фотошопят свои судьбы,
Мучаясь подчас иной,
Как всю жизнь так провернуть бы
К нам рабочей стороной.
25 февраля стало известно, что Шнуров вошел в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Глава комитета Елена Ямпольская призналась, что интересуется творчеством исполнителя, и заявила, что теперь в организации будет еще больше независимо мыслящих людей.