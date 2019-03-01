Шнуров порассуждал о лицемерии сторонников ЗОЖ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал о лицемерии сторонников здорового образа жизни. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 1 марта.

В произведении музыкант отметил, что такие люди знают чувство меры и заботятся о собственном имидже. На людях они могут ограничиться бокалом вина, однако в одиночестве, скорее всего, позволяют себе хорошо выпить, считает певец.

Их в говно ты не увидишь,

Будто знают чувство меры.

Каждый соблюдает имидж

Для сомнительной карьеры.

Зожники и фитоняши:

«Максимум — бокал винца».

Тихо по домам ****** [напиваются],

Больше вашего певца.

Артист добавил, что любители спорта и здорового питания стараются создать светлый образ и излучать любовь, но намекнул, что все это является лицемерием, потому что они «фотошопят свои судьбы» и пытаются повернуться к остальным «рабочей стороной».

Образ их ужасно светел,

Сколько поз и сколько слов.

Всякий ****** [распутство] засекретил

И транслирует любовь.

Фотошопят свои судьбы,

Мучаясь подчас иной,

Как всю жизнь так провернуть бы

К нам рабочей стороной.

25 февраля стало известно, что Шнуров вошел в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Глава комитета Елена Ямпольская призналась, что интересуется творчеством исполнителя, и заявила, что теперь в организации будет еще больше независимо мыслящих людей.

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