Бывший возлюбленный Началовой потребовал от ее семьи 20 миллионов рублей

Бывший возлюбленный умершей певицы Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, потребовал от ее семьи 20 миллионов рублей, которые ему якобы задолжала Началова. Об этом отец певицы Виктор Началов рассказал в эфире телеканала НТВ, его слова передает РИА Новости.

По его словам, семья была вынуждена выставить жилье на продажу за 100 миллионов рублей, хотя квартира должна была достаться дочери исполнительницы. Фролов предоставил родственникам Началовой расписку, в которой говорится, что певица взяла у него в долг 20 миллионов рублей под залог половины квартиры.

«Я ума не приложу, как она подписала этот документ. История очень грязная», — отметил Началов, добавив, что юристы мужчины торопят семью с продажей недвижимости.

Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Лечащий врач артистки Василий Шуров позднее рассказал, что певица до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной. Когда врачи все же провели операцию, было поздно — начался сепсис.