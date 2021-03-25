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В Москве нашли жилье за четыре миллиарда рублей

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве выставлено на продажу сразу несколько объектов элитной жилой недвижимости, оцененных в один миллиард рублей и более. Самый дорогой из них стоит 4,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные, предоставленные «Ленте.ру» агентством недвижимости Point Estate.

По данным риелторов, в такую сумму оценили особняк площадью 2,9 тысячи квадратных метров, расположенный в районе Дорогомилово на западе города. Еще два объекта дороже 1 миллиарда рублей нашли в Центральном округе. Цена 10-комнатной квартиры площадью 540 квадратных метров в Хамовниках равна 1,56 миллиарда рублей. За семикомнатную квартиру площадью свыше тысячи «квадратов» в Замоскворечье просят 1,11 миллиарда рублей.

«Объекты в таком высоком бюджете, как правило, экспонируются значительно дольше остальных лотов, тем более в кризис, — подчеркивают специалисты. — Кроме того, часто сверхдорогие квартиры предлагаются в закрытых продажах, чтобы не привлекать внимания, и это усложняет их реализацию. При этом покупатели в данной ценовой категории невероятно взыскательны и хотят, чтобы все было идеально».

Недвижимость по цене от миллиарда рублей чаще всего покупают успешные бизнесмены и государственные служащие, отмечают брокеры. Такие клиенты щепетильно относятся к выбору будущего окружения и особенно ценят приватность домов.

Ранее, в феврале, Москве пообещали очередной виток роста цен на квартиры. По мнению экспертов, цены и спрос на готовое жилье будут увеличиваться из-за сокращающегося объема предложения. Кроме того, интерес к покупке недвижимости обусловлен страхом потерять сбережения.

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