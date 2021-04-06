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Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на курортах Египта для россиян

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Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российским туристам, которые планируют отдохнуть на курортах Египта на майские праздники, раскрыли оптимальную стоимость отпуска в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Данные о ценах на путешествия представлены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно информации представителей индустрии, уже сейчас спрос на поездки в Египет превысил допандемийные показатели 2019 года на 50 процентов. При этом прямых перелетов между Россией и курортными городами африканской страны пока нет, и путешественникам необходимо будет выбирать стыковочные рейсы.

Согласно данным онлайн-сервисов, перелет туда и обратно из Москва в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле в период майских каникул обойдется примерно в 37 тысяч рублей на одного без багажа, а билет с багажом — в 40 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты отметили, что перелет со стыковкой в Каире будет стоить значительно дороже — от 67 тысяч рублей на одного.

Вдобавок специалисты привели цены, предлагаемые разными туроператорами на проживание в объектах размещения Египта. Например, если бронировать тур у «Интуриста», то за неделю отдыха в четырехзвездочной гостинице в Хургаде паре придется заплатить от 156 евро за номер (примерно 14 тысяч рублей), а за пятизвездочный отель — от 275 евро (около 25 тысяч рублей).

Также выгодные условия с проживанием в Шарм-эль-Шейхе предложили в ПАКС: недельное проживание на двоих в четырехзвездочном отеле с системой питания «все включено» за 113 долларов (8,6 тысячи рублей) или проживание в пятизвездочном отеле за 519 долларов (39,5 тысячи).

В мае желающим отдохнуть в Египте россиянам посоветовали бронировать авиабилеты на апрельские даты. По данным экспертов портала TourDom.ru, билет российской авиакомпании без багажа из Москвы в Каир на 20 марта обойдется одному туристу в 33,7 тысячи рублей. Египетские авиалинии предлагают аналогичный перелет, но с багажом за 30,2 тысячи рублей.

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