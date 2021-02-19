Эксперты обозначили реальные сроки возобновления полетов между Россией и Египтом

Решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом, прерванного пять лет назад, вероятно, может быть принято после визита российского лидера Владимира Путина в Каир. Представители туроператорских компаний и эксперты, близкие к властным структурам, обозначили возможные сроки запуска полетов в беседе с TourDom.ru.

При этом точной даты зарубежной поездки главы государства пока нет, однако предварительно она намечена на март.

Кроме того, один из опрошенных заметил, что последняя проверка аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха российскими инспекторами была завершена еще две недели назад, однако ее официальные результаты до сих пор не опубликованы — по его мнению, в таком случае реальных предпосылок к скорому восстановлению перевозок нет.

Еще один источник, близкий к авиавластям, полагает, что о чартерах на египетские курорты «можно забыть как минимум до осени», а дальнейшие перспективы будут «сильно зависеть от политической составляющей».

Наконец, некоторые собеседники портала пояснили, что пока лишь наблюдаются некие «сигналы» о намерении властей России и Египта в очередной раз обсудить вопрос возобновления авиасообщения с курортами на высшем политическом уровне.

18 февраля агентство ТАСС со ссылкой на Минавиации Египта сообщало, что Москва и Каир договорились о возобновлении в ближайшее время чартерных рейсов между двумя странами. В министерстве якобы отметили, что необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты старта полетов. Однако позднее в Росавиации опровергли данную информацию.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Позже ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав в качестве причины взрыв бомбы.