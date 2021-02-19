Россия опровергла возобновление чартерных полетов в Египет

Россия опровергла возобновление чартерных полетов в курортные города Египта, о чем ранее сообщили в Минавиации страны. Об этом передает РИА Новости.

В Росавиации заявили, что не подтверждают информацию о восстановлении пассажирских авиаперевозок в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

18 февраля ТАСС со ссылкой на Минавиации Египта заявил, что Москва и Каир договорились о возобновлении в ближайшее время чартерных рейсов между двумя странами. В министерстве якобы отметили, что необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты старта полетов.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.