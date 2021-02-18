Россия возобновит чартерные рейсы в Египет

Россия и Египет договорились о возобновлении в ближайшее время чартерных рейсов между двумя странами. Об этом сообщили в Минавиации Египта, передает ТАСС.

Также указывается, что точной даты первых рейсов по направлению еще нет. В министерстве отметили, что необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты полета. Российская сторона пока официально не подтвердила эту информацию.

15 февраля Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение еще с двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Решение было принято в соответствии с представлением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.