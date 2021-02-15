Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

Россия в понедельник, 15 февраля, возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с еще двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает РИА Новости.

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить полеты в обе страны.

С 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам будут выполняться рейсы Москва-Ереван. Обратные полеты возобновят по понедельникам и воскресеньям, еще два рейса — по четвергам. При этом рейсы Москва-Баку начнут выполнять с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты — по понедельникам и четвергам.

Согласно информации пресс-службы правительства, решение было принято в соответствии с представлением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

С 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Также возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, которое было прервано из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.