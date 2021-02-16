Еще один российский аэропорт возобновил полеты в Турцию

Перелеты в Турцию возобновились еще из одного российского аэропорта — екатеринбургского Кольцово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на воздушную гавань.

Полеты в Анталью начались впервые после возобновления международного авиасообщения из Екатеринбурга. Чартерные рейсы на популярный турецкий курорт будет выполнять авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам начиная с 16 февраля.

Первый рейс вылетел из Кольцово во вторник в 7:38 по местному времени. На борту находились 192 пассажира, что соответствует полной загрузке самолета. С 23 февраля полеты запланированы на 3:30 в указанные дни еженедельно на самолете Boeing 737-800.

28 января вице-премьер Татьяна Голикова объявляла, что с 8 февраля Россия возобновит международное авиасообщение из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Позднее к этим городам прибавились Кемерово и Петропавловск-Камчатский.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.