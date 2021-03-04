Желающим отдохнуть в Египте россиянам рассказали о способе сэкономить

Желающим отдохнуть в Египте россиянам посоветовали бронировать авиабилеты на апрельские даты. Эксперты портала TourDom.ru сравнили цены авиаперевозчиков и предложили туристам оптимальный способ экономии.

По данным редакции, билет российской авиакомпании без багажа из Москвы в Каир на 20 марта обойдется одному туристу в 33,7 тысячи рублей. Египетские авиалинии предлагают аналогичный перелет, но с багажом за 30,2 тысячи рублей. Обратный рейс на 27 марта будет стоить 29,3 и 27,8 тысячи рублей соответственно.

В апреле цены на самолет намного ниже. Так, российская авиакомпания предлагает перелет из Москвы в Каир 10 апреля за 14,9 тысячи рублей, египетский перевозчик — за 17,9 тысячи рублей. Авиабилет в обратную сторону на 17 апреля обойдется путешественнику приблизительно в 22 тысячи рублей.

В итоге, авиабилеты на мартовские даты обойдутся туристу как минимум в 58 тысяч рублей. Планируя отдых в Египте в апреле, расходы на самолет составят от 37 тысяч рублей на одного человека.

Ранее в феврале сообщалось о самых дешевых направлениях для поездок по России на 8 марта. Выяснилось, что самый дешевый авиабилет можно забронировать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно за 3,9 тысячи рублей. На втором месте Воронеж — путешествие из столицы обойдется в четыре тысячи рублей, следом идет Екатеринбург — 4,9 тысячи рублей.