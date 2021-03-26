Россиянка проехала по Египту необычным способом и порассуждала о безопасности

Российская туристка проехала по Египту на автомобиле и поделилась впечатлениями о дорогах, а также порассуждала о безопасности в стране. О своем опыте девушка рассказала на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам героини материала, до Египта она добралась не сразу — туристке понадобилось 72 часа для того, чтобы сначала долететь до Стамбула и сделать пересадку. Решив не пользоваться услугами туристических компаний, россиянка выбрала необычный способ передвижения по стране — она самостоятельно арендовала машину и отправилась в Хургаду.

Как рассказала путешественница, путь из столицы на пляжный курорт оказался безопасным и комфортным, а дороги были в хорошем состоянии. «Полиция останавливает, видит туриста и тут же говорит "удачной дороги!". Документы ни разу не проверили. Полиции очень много, что позволяет чувствовать себя в абсолютной безопасности», — отметила автор отзыва.

Тем не менее путешественница пожаловалась на однообразный пустынный пейзаж и отсутствие нормального радио. Чтобы не заскучать в дороге, она посоветовала заранее скачать музыку и аудиокниги.

Кроме того, россиянка порекомендовала брать полную страховку при аренде автомобиля, чтобы не волноваться за мелкие повреждения: сколы и царапины.

Ранее в марте еще одна туристка рассказала об опыте посещения Египта во время пандемии коронавируса. Россиянка отметила хороший сервис, пляжи и вкусную еду. Даже типичный для Хургады сильный ветер не омрачил отдых: девушке удалось заняться кайт-серфингом.