Составлен список высказываний проблемных арендаторов квартир

Арендаторы, которые с высокой степенью вероятности окажутся проблемными, употребляют ряд характерных фраз при общении с владельцами квартир. Список таких высказываний составил и опубликовал на своей странице в Facebook частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

По версии эксперта, топ-10 фраз проблемных арендаторов квартир выглядит следующим образом:

1. «Я только приехал в Москву и собираюсь искать работу».

2. «Почему я должен о себе что-то вам рассказывать»?

3. «У нас кот, но мы можем его с собой не брать».

4. «Вы не должны сюда приходить с проверками».

5. «Давайте кинем вашего агента».

6. «Мы будем жить вдвоем, но может быть еще братишка с сестренкой приедут».

7. «Мы оплатим через десять дней, а заедем сейчас».

8. «У нас нет сейчас денег».

9. «Вы мне должны».

10. «Я вам ничего не должен».

Ранее руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова перечислила категории проблемных арендаторов. По ее словам, сдавать квартиру в аренду не стоит лицам, ведущим асоциальный образ жизни, людям с судимостью за мошенничество, несовершеннолетним и родственникам.

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