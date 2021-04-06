Россиянам отсоветовали снимать квартиры в новостройках

Россияне, планирующие снять квартиру в новостройке, должны учитывать несколько важных особенностей такой аренды. О том, почему выбирать новое жилье не всегда целесообразно, на своей странице в Facebook написал частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

«Если вы работаете в неурочные часы или дома и днем нужно отдыхать — не снимайте, — посоветовал эксперт. — Новый дом — это ремонты вокруг. И даже если квартиры в доме с отделкой, все равно некоторые люди будут все переделывать, вешать картины, устанавливать мебель и технику».

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Харыбин также отметил, что зачастую у собственников квартир в новостройках нет полного пакета документов на недвижимость. «Возможно, вам принесут договор долевого участия на сделку и/или передаточный акт. В них может быть еще строительный адрес. И как тут быть — уже решать только вам. Потому что с одной стороны снимать квартиру по таким документам можно, но подделать их несложно, риски велики», — подчеркнул риелтор.

Он указал, что арендаторам квартир в новых домах стоит узнать, когда можно и нельзя проводить шумные работы — порой такой график устанавливается не только законом, но и самими жильцами. Кроме того, стоит учитывать, что территория вокруг дома в первые годы «может представлять собой стройку, промзону или просто грязные неблагоустроенные подъездные пути», написал Харыбин.

Собственникам сдаваемых квартир в новостройках специалист в свою очередь посоветовал не заселять арендаторов, работающих сутки через трое/двое, по ночам или дома, а также съемщиков с маленькими детьми. «С большой вероятностью из-за шума они от вас съедут через месяц-два. Многие наниматели по неопытности могут купиться на новый дом», — предупредил риелтор.

Ранее россиянам-арендодателям отсоветовали выводить на рынок пустое жилье: у таких квартир низкая ликвидность — они нужны одному из 10-20 человек, все остальные ищут меблированные варианты. Кроме того, из-за низкого спроса на такие объекты собственникам приходится снижать ценники.

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