Дом
 
Последние новости
Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу
В Москве открылся завод по производству электробусов 
В «Лукойле» предсказали ненужность нефти
Apple не согласилась со штрафом в России
Бывшего вице-премьера российского региона приговорили к шести годам колонии
Ведущая «Давай поженимся!» дала совет по празднованию свадьбы на 70 тысяч рублей
Пользователь «Одноклассников» разозлился на комментарии и устроил стрельбу
Журналисты попали в «запутанную ситуацию» и погибли в Африке
Ученые совершили неожиданное открытие в глубинах океана
«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину
Новости партнеров

Ведущая Первого канала рассказала о трудностях ремонта

Перейти в «Мою Ленту»
Светлана Зейналова
Светлана Зейналова
Кадр: Василий Конов / YouTube

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова поделилась, с какими трудностями сталкивается во время ремонта в своей квартире. Жилье находится в ипотеке. Об этом она рассказала в интервью журналисту Василию Конову, которое опубликовано на YouTube.

Зейналова занимается ремонтом в своей старой квартире, которая находится в столичном районе Куркино. Телеведущая отметила, что принятие решений вызывает у нее трудности. Описывая проблему, Зейналова поделилась историей об одном из прорабов, который должен был положить стяжку. «Он говорит: "Бывают разные виды стяжки, выбери стяжку, и я ее положу". Я говорю: "А какая хорошая?" Он говорит: "А я не знаю, какая тебе нужна», — пояснила Зейналова.

Во время разговора телеведущая подтвердила, что выплачивает за жилье ипотеку, которую оформила 13 лет назад. «Мне еще ипотеку платить и платить. У меня еще два с лишним миллиона ипотеки», — отметила звезда. По словам Зейналовой, она получает неплохую зарплату, но пока полностью не выплатила кредит из-за других расходов, включая реабилитацию ребенка.

В марте стало известно, что российский поп-певец Филипп Киркоров задолжал более двух миллионов рублей за ремонт своего особняка. Долг образовался после участия артиста в передаче «Идеальный ремонт» на Первом канале. Тогда зрители осудили ее авторов за спонсирование Киркорова. В итоге руководство решило, что певец возьмет расходы на себя. По словам подрядчиков, Киркоров выплатил только часть суммы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская певица рассказала о «пропитых» квартирах
Подсчитана стоимость ремонта квартиры в Москве
Ведущий Первого канала показал свою квартиру в Париже
Другие материалы рубрики
Дом00:0319 января

Осколки Союза

Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе
10:1221 апреля

Российский миллиардер обрушился с критикой на ипотеку

09:4121 апреля

Определены признаки морально устаревших квартир

07:4221 апреля

Россияне бросились скупать комнаты в одном городе

Дом00:0015 января

Дальше — больше

Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?
23:0920 апреля

Названы города около Москвы с самыми дешевыми квартирами

20:1220 апреля

Женщина увидела соседей в душе и решила продать дом

18:5820 апреля

Россиянам захотели запретить менять пол без разрешения

Дом00:0231 декабря 2020

Есть такая традиция

Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
17:5220 апреля

Крым и Севастополь получили миллиарды рублей на воду

16:5620 апреля

Депутат Госдумы захотел избавиться от жилья в Британии

15:5920 апреля

В российском городе Ленина сделали золотым

Россия
Названы главные причины обращения россиян к психологам
«Адреналин — он держит тебя тут»
Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
В Кремле рассказали о производстве «Спутника V» в авральном режиме
Саве срочно нужна помощь, иначе он потеряет ногу«Нечаянный удар по колену перевернул всю жизнь»
Срочная операция спасет 13-летнему Савелию ногу. Ему нужна ваша помощь
На Манежной площади умерла девушка
Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
Как россияне будут отдыхать и когда выходить на работу?
Все материалы
Мир
Япония пообещала бороться за Курилы
Джо Байден«Наступает время испытаний»
Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
Отношения России и Польши назвали худшими со времен Второй мировой войны
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Президент Эквадора обратился с просьбой к Путину
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Разработчики «Спутника V» назвали причины отказа Бразилии от импорта вакцины
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Обвинения в завышении цен обрушили акции металлургических гигантов
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Клиенты «Ростелекома» получат кешбэк до 15 процентов при оплате картой «Мир»
Радиация против страха
35 лет после Чернобыльской катастрофы не прошли бесследно. Но есть и позитивный опыт
В Кремле рассказали о борьбе с ростом цен
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Бывший «Детский мир» на Лубянке переделают под богатых
Все материалы
Силовые структуры
Александра Паля доставили в полицию после заявления хоккеиста об избиении
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Стали известны подробности смерти найденной в канаве 14-летней девочки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В московском озере нашли привязанное к сточной решетке тело 14-летней девочки
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Звезда НБА назвал заинтересованных в исчезновении афроамериканцев
Чемпионка UFC зачитала письмо ветерана ВОВ
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Суперлигу посчитали попыткой уничтожить АПЛ
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
«Барселона» попробует удержать Месси урезанной зарплатой
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант нашел плюсы в возможном замедлении YouTube
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Эксперты заявили о кибератаках из США в дни акций в поддержку Навального
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Россиянка сняла порно со своими детьми и попала под арест
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Блогерша узнала тайное увлечение возлюбленного и рассталась с ним
Все материалы
Ценности
Популярная актриса стала героиней мемов после премии «Оскар» из-за платья
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Верка Сердючка увидела в нарядах Гарри Стайлза пародию на свои образы
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Новая прическа Брэда Питта на премии «Оскар» стала объектом шуток в сети
Популярная актриса появилась на премии «Оскар» в украшении за миллионы долларов
Ким Ли«Вы просто влюбляетесь, и цена не имеет значения»
Как живут наследники самых богатых людей Азии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Мужчина столкнулся лицом к лицу с китами-убийцами и снял их на видео
Юноша погиб при попытке спасти тонущую в реке незнакомку
Скромный подарок от брата обогатил именинницу на 37 миллионов рублей
«Машина, способная принести счастье человечеству»
Как гильотина стала символом гуманизма, равенства и просвещения
Невесту затравили за строгий список правил для приглашенных на свадьбу гостей
«С итальянцами получаются исключительно дружеские знакомства»
История россиянки, которая переехала из Краснодара в Милан
Все материалы
Lotus раскрыл имя нового спорткара
Audi e-tron: Анти-Тесла
Колонка про Audi e-tron в средней полосе: электромобиль для консерваторов
Hyundai представила «заряженный» кроссовер Kona N
Горные лыжи в компании автогонщика и Mazda CX-30
Секреты успеха в горах и на треке от Бориса Шульмейстера
Представлен первый электромобиль из Ливана
Модели Skoda, о которых вы не знали
Новозеландский внедорожник, стальные колеса Вермахта, боевая «черепаха» и другие машины
Volkswagen анонсировал дебют первого «горячего» электрокара
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы