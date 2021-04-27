Ведущая Первого канала рассказала о трудностях ремонта

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова поделилась, с какими трудностями сталкивается во время ремонта в своей квартире. Жилье находится в ипотеке. Об этом она рассказала в интервью журналисту Василию Конову, которое опубликовано на YouTube.

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Зейналова занимается ремонтом в своей старой квартире, которая находится в столичном районе Куркино. Телеведущая отметила, что принятие решений вызывает у нее трудности. Описывая проблему, Зейналова поделилась историей об одном из прорабов, который должен был положить стяжку. «Он говорит: "Бывают разные виды стяжки, выбери стяжку, и я ее положу". Я говорю: "А какая хорошая?" Он говорит: "А я не знаю, какая тебе нужна», — пояснила Зейналова.

Во время разговора телеведущая подтвердила, что выплачивает за жилье ипотеку, которую оформила 13 лет назад. «Мне еще ипотеку платить и платить. У меня еще два с лишним миллиона ипотеки», — отметила звезда. По словам Зейналовой, она получает неплохую зарплату, но пока полностью не выплатила кредит из-за других расходов, включая реабилитацию ребенка.

В марте стало известно, что российский поп-певец Филипп Киркоров задолжал более двух миллионов рублей за ремонт своего особняка. Долг образовался после участия артиста в передаче «Идеальный ремонт» на Первом канале. Тогда зрители осудили ее авторов за спонсирование Киркорова. В итоге руководство решило, что певец возьмет расходы на себя. По словам подрядчиков, Киркоров выплатил только часть суммы.