Подсчитана стоимость ремонта квартиры в Москве

Эксперты школы ремонта «Леруа Мерлен» подсчитали стоимость косметического ремонта в квартире в Москве. В среднем на работы придется потратить от 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Как дома Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку? Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?

В качестве примера для расчетов специалисты взяли двухкомнатную вторичную квартиру площадью 45 квадратных метров. Они пришли к выводу, что работы на объекте обойдутся «приблизительно от 600-800 тысяч рублей» с учетом стоимости строительных материалов и услуг бригады. Однако окончательная сумма может быть меньше, если собственники не будут нанимать строителей, а сделают ремонт самостоятельно.

Специалисты также сравнили стоимость работ в двух городах. По данным компании InfoLine, в конце 2020 года ремонт одного квадратного метра в Санкт-Петербурге стоил 6,7 тысячи рублей, в то время как в Москве — шесть тысяч. В столице дешевле обходятся и строительные материалы. «Москва является логистическим хабом и, конечно, все потоки стройматериалов сосредоточены на ней, а уже потом расходятся по стране, и за счет учета логистических расходов цена там может быть выше», — пояснил генеральный директор InfoLine Иван Федяков.

Ранее в феврале представители компании «Сбербанк страхование» провели исследование и пришли к выводу, что в 2020 году каждая 12-я российская семья делала ремонт в квартире. В среднем по стране работы обошлись в 265 тысяч рублей. Больше всего на обновление жилья потратили жители Тюмени, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Москвы и Казани.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru