Занимавшийся ремонтом строитель украл коробку денег ради старенькой машины

Строитель из города Симферополя занимался ремонтом в квартире местного жителя и украл у него коробку, в которой хранились денежные накопления. Злоумышленник чистосердечно признался, что пошел на преступление ради ремонта старенькой машины. Об этом сообщает региональное управление МВД.
С заявлением о пропаже денег в полицию обратился 26-летний хозяин квартиры. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего подозреваемого. Оказалось, что во время строительных работ он увидел в шкафу коробку, в которой лежали 85 тысяч рублей и сто долларов. На протяжении нескольких дней злоумышленник тайно брал деньги и тратил их на ремонт автомобиля.
По данным следствия, задержанный уже был судим за имущественные преступления. Он сознался в содеянном. Сотрудники МВД возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы. На данный момент ведомство взяло с злоумышленника подписку о невыезде и пока не приняло окончательного решения по делу.
Ранее, в ноябре, сообщалось, что наемный рабочий из Липецка договорился с местным жителем сделать в его квартире на улице Звездной ремонт. Закончив работы, россиянин украл у хозяина стиральную машину и вскоре продал ее. В итоге собственник, обнаружив пропажу, обратился в полицию, и злоумышленника задержали.