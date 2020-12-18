Россиянин пообещал отремонтировать квартиры и попал под суд

Житель Владивостока попал под суд после того, как договорился с клиентами отремонтировать им квартиры и дома, но не выполнил обещания и украл у потерпевших несколько миллионов рублей. В итоге суд признал россиянина виновным и назначил ему наказание в виде тюремного срока. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник занимался незаконной деятельностью с 2015 по 2017 год. В этот период он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предлагал местным жителям провести ремонтные работы, обещая найти строительные материалы по выгодным ценам.

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Мужчина заключал с клиентами договоры на оказание услуг, привозил на объекты часть материалов и создавал видимость ремонта в квартирах и домах. Однако после того, как заказчики выплачивали злоумышленнику назначенную сумму в полном объеме, он покидал объекты и не выходил на связь.

В общей сложности подсудимый причинил ущерб на сумму в 12 миллионов рублей и таким способом обманул 18 жителей Владивостока. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), а после суд назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

Ранее в Липецке мужчина устроился наемным рабочим и договорился с местным жителем о проведении ремонта в его квартире в жилом доме на Звездной улице. Однако, завершив работы, строитель украл у заказчика стиральную машину и продал ее. Вскоре злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.

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