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Полиция вернула отложенные на квартиру деньги уснувшему россиянину

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Кадр: ГУ МВД РФ по Кемеровской области

Полиция Кемеровской области вернула деньги жителю Томска, который собирался покупать квартиру. Россиянин остался без средств после того, как рассказал о своих планах малознакомому человеку, отпраздновал с ним предстоящую сделку и уснул. О произошедшем сообщает региональное управление МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшие деньги после того, как выяснили, что 59-летний мужчина рассчитывал приобрести недвижимость в Кемерове. Приехав в город с деньгами для заключения сделки, он остановился в местной гостинице и познакомился с соседом. Вскоре мужчины начали распивать спиртные напитки, после чего потенциальный владелец квартиры уснул, а позже обнаружил пропажу.

В итоге полицейские задержали 37-летнего соседа. Оказалось, что мужчина уже имел несколько судимостей. У него изъяли похищенные деньги — более одного миллиона рублей — и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В ноябре москвичка решила купить квартиру на берегу моря в Новороссийске, но в итоге осталась ни с чем. Следователи выяснили, что женщина заключила с местными жителями предварительный договор купли-продажи объекта в якобы строящемся доме и передала мошенникам около 1,5 миллиона рублей. Однако вскоре россиянка поняла, что у продавцов не было намерения возводить объект, и обратилась в полицию. В отношении аферистов также возбудили уголовное дело.

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