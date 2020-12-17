Риелтор похитила десятки миллионов рублей и попала под суд

Жительница Калужской области, которая занимала должность генерального директора в компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, похитила у клиентов десятки миллионов рублей. Женщина обманула более 40 потенциальных покупателей и в итоге попала под суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленница заключала с клиентами предварительные договоры купли-продажи, согласно которым должна была оказать им риелторские услуги. Однако, получив деньги, она не выполняла свои обещания. В общей сложности сумма ущерба достигла более 21 миллиона рублей.

По данным ведомства, в отношении риелтора возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В правоохранительных органах предположили, что женщина совершила преступления в крупном и особо крупном размере. В ближайшее время следователи допросят потерпевших и свидетелей и передадут дело в суд.

Ранее риелтор из города Якутска Республики Саха попала под суд после того, как украла у клиентки деньги за квартиру и пошла в букмекерскую контору, чтобы сделать онлайн-ставки на спортивные соревнования. По данным следствия, женщина помогала знакомой с покупкой квартиры, подделала договор купли-продажи и получила от клиентки более миллиона рублей. В отношении россиянки-мошенницы завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и назначили наказание в виде трехлетнего условного срока.

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