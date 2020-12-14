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Риелтор украла деньги за квартиру и пошла делать ставки на спорт

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Риелтор из города Якутска Республики Саха попала под суд после того, как украла у клиентки деньги за квартиру и пошла в букмекерскую контору, чтобы сделать онлайн-ставки на спортивные соревнования. Следователи выяснили, что женщина завладела средствами, подделав договор купли-продажи. Об этом сообщает «Якутия.Инфо».

По данным регионального управления МВД, местная жительница, работая риелтором, помогала своей знакомой с покупкой квартиры и предложила ей приобрести жилплощадь на улице Лермонтова. Риелтор пояснила покупательнице, что владелец недвижимости не проживает в республике. Вскоре знакомая согласилась заключить сделку. Тогда злоумышленница подделала в документах подпись хозяина и получила от покупательницы более миллиона рублей.

Как сообщили в ведомстве, обман вскрылся, когда законный владелец вернулся домой. Он обнаружил там новую жительницу и выяснил, что женщина подписала документы, которые оказались недействительны. Представители правоохранительных органов сообщили, что за это время злоумышленница успела потратить вырученные деньги. Вскоре ее задержали. В итоге риелтор признала свою вину и выплатила потерпевшей часть ущерба. В ее отношении завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и назначили наказание в виде трехлетнего условного срока.

В сентябре 2020 года полицейские в Ставропольском крае задержали мужчину, который притворился риелтором, продал своей знакомой чужую недвижимость и присвоил вырученные средства. Сотрудники ведомства выяснили, что женщина решила купить квартиру в Ессентуках. Она заключила с риелтором договор купли-продажи и заплатила за квартиру 1,2 миллиона рублей. Однако мужчина не передал ключи и вскоре перестал выходить на связь. В итоге правоохранительные органы возбудили в его отношении уголовное дело.

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