Россиянка наняла риелтора и лишилась имущества

Жительница Краснодара обратилась в риелторское агентство, чтобы с помощью профессионалов продать одну из своих квартир. Агент, которому она передала ключи от входной двери в жилое помещение, недвижимость не реализовал — вместо этого он вынес из квартиры всю бытовую технику. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

Россиянка осознала, что лишилась имущества, в ходе случайного визита в квартиру. Она немедленно обратилась в полицию с заявлением о краже. Оперативники провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, опросили свидетелей и очевидцев преступления и установили, что к хищению может быть причастен именно риелтор, которого женщина наняла добровольно.

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Выяснилось, что 33-летний мужчина проходил в риелторском агентстве стажировку. Ранее он не был судим. Предполагаемого преступника задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В сентябре 2019-го в Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении агента по недвижимости, мошенническим образом завладевшего чужим жильем. 41-летний специалист пообещал клиенту найти покупателя на квартиру и заключить сделку, но затем просто переоформил недвижимость на себя и продал ее.

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