Российская певица рассказала о «пропитых» квартирах

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) владеет несколькими объектами недвижимости в России и за границей. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Знаменитость сообщила, что заработанные деньги преимущественно вкладывает в жилье. «Я очень плохой бизнесмен, у меня в этом плане никогда ничего не получалось. И я поняла, что это абсолютно не мое. Мне надо петь и покупать недвижимость. У меня есть чуйка», — отметила звезда.

Певица приобрела квадратные метры в Австрии, в Сочи «и еще парочке стран». «Я сразу поняла, что это нужно, и купила себе несколько квартир [в Сочи]. И сейчас они выросли на 160 процентов. Я очень хорошо заработала и оставила себе парочку, куда я постоянно езжу, а некоторые про... пила. Шучу», — сообщила Слава.

Артистка рассчитывает выйти на пенсию и жить на средства, вырученные от сдачи недвижимости в аренду. Кроме того, указала она, купленные квартиры — это хорошее приданое для ее дочерей — 22-летней Александры и девятилетней Антонины.

Ранее сообщалось, что отечественные знаменитости массово скупили недвижимость в Сочи — город стал альтернативой зарубежным курортам. Местными квартирами и домами уже владеют солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов, юмористы Александр Ревва, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, певцы Григорий Лепс и Стас Михайлов. Обзавелся недвижимостью для отдыха и поп-исполнитель Филипп Киркоров, а также актер Егор Дружинин и звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова.

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