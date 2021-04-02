В Сочи начали останавливать продажи жилья

Застройщики начали останавливать продажи недвижимости в Сочи из-за растущего покупательского спроса, говорится в сообщении консалтинговой компании Golden Brown Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эта тенденция прослеживается, в частности, в сегменте элитного жилья.
По данным консультантов, с января 2021-го некоторые застройщики останавливают реализацию лотов в многоквартирных домах, апартаментных комплексах и коттеджных поселках на несколько дней, а возобновляют продажи уже с повышением цен в пределах 30 процентов.
«Из-за высокого спроса на недвижимость в Сочи девелоперы не ограничиваются плановыми повышениями цен, а делают это несколько раз в месяц, — сетуют эксперты. — Иногда повышение происходит внезапно для потенциального покупателя, уже забронировавшего лот по более низкой стоимости».
За первый квартал 2021-го спрос на жилую недвижимость в Сочи увеличился более чем на 30 процентов по сравнению с тем же периодом 2020-го, отмечают специалисты, — причем во всех ценовых сегментах, включая высокобюджетный. Ажиотаж они связывают, в том числе, с риском повторного полного закрытия международных границ.
Ранее стало известно, что за год к марту 2021-го средняя площадь выставленных на продажу квартир в Сочи стала меньше на 6 процентов. При это «сжатие» площадей квартир никак не сказалось на доступности жилья, заявил эксперт по сочинскому рынку недвижимости Кирилл Флутков. По его словам, квартиры, став меньше, все равно подорожали.