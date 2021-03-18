Цены на жилье в Сочи объяснили эксклюзивностью города

Недвижимости в Сочи предрекли подорожание после того, как в городе отменят ограничения на строительство многоквартирных домов. В настоящее время здесь действуют временные ограничения до принятия нового генплана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Сочи Алексея Копайгородского.

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По его словам, Сочи всегда был эксклюзивным, однако людям мешали сюда переехать хаотичная застройка и дешевые квадратные метры. «Но когда в десятиэтажном доме вода доходит до пятого этажа, а все, кто выше, носят воду ведрами, говорить о нормальных условиях для их жизни не приходится. Если в Сочи строить качественное жилье по всем нормам, оно будет дорогим», — объяснил Копайгородский.

Глава города рассказал, что в настоящее время есть несколько застройщиков, которые ранее купили гектары со старыми объектами и теперь разрабатывают проекты комплексной застройки — с детским садом, школой и качественной инфраструктурой. Такие дома, возведенные по всем стандартам, не могут быть дешевыми, отметил Копайгородский.

Сочи является одним из лидеров в борьбе с самостроями в Краснодарском крае. В 2020 году по решению суда снесли 29 объектов. На данный момент на рассмотрении в суде находится более 500 дел по искам городской администрации о сносе самовольно возведенных построек.

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