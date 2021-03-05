В январе 2021 года россияне скупили элитную недвижимость в Сочи — спрос вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым месяцем. Также есть интерес к инвестиционным объектам — плюс 24 процента. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Спрос на «элитку» в текущем году оказался на 66 процентов выше показателя января 2020 года, а на инвестиционную недвижимость — на 64 процента. Аналитики считают, что это связано с активным развитием инфраструктуры в районе, масштабными девелоперскими проектами, а также закрытыми границами.

По комплексным рекреационным проектам, которые запланированы в Сочи, расчетный рост цен за квадратный метр достигает 60 процентов годовых. По словам риелторов, рынок будет развиваться и дальше за счет работников на удаленке, которые выберут город в качестве места для временного или постоянного проживания. Кроме того, большой потенциал рынка кроется в его постепенном избавлении от хаотичности застройки и объектов самостроя в пользу реализации крупных объектов для отдыха.

В целом спрос на жилье в Сочи увеличился на 30 процентов с начала 2021 года по сравнению с показателями за аналогичный период 2020-го. По мнению аналитиков, в течение текущего года рост цен на жилую недвижимость в городе продолжится и составит в среднем 25-30 процентов.

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