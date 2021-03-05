Киркоров задолжал два миллиона рублей за ремонт особняка

Российский поп-певец Филипп Киркоров задолжал строителям более двух миллионов рублей за ремонт своего особняка. Об этом сообщает издание «Октагон».

Как пишет портал, исполнитель участвовал в передаче «Идеальный ремонт» на Первом канале еще в 2018 году. По правилам проекта, ремонт оплачивала программа, однако зрители осудили ее авторов за спонсирование Киркорова, чье состояние, по информации Forbes, достигает почти девяти миллионов долларов.

В итоге руководство проекта решило, что ремонт, в который вошло строительство бассейна, театра и мини-Диснейленда на участке Киркорова, будет оплачен самим певцом.

Позднее выяснилось, что подрядчиком программы была фирма бизнесмена Петра Маринина, которая выполнила на участке ряд работ общей стоимостью в 10 миллионов рублей. Музыкант выплатил строителям 2,34 миллиона рублей, после чего фирма подала на Киркорова в суд, требуя от певца еще 2,1 миллиона.

Как заявил порталу Ura.ru адвокат Александр Добровинский, изначально бизнесмен требовал от поп-исполнителя шесть миллионов рублей, однако сумму удалось уменьшить до двух миллионов. Ожидается, что в скором времени долг будет оплачен.

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