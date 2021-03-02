Киркоров намекнул на сходство Пугачевой со змеей

Российский певец Филипп Киркоров намекнул на сходство исполнительницы Аллы Пугачевой со змеей. Неоднозначное заявление в сторону бывшей жены он сделал на съемках нового выпуска шоу «Маска», доступном на YouTube-канале НТВ.

Во время номера с песней «Куда уехал цирк» 53-летний артист поделился тем, как в детстве впервые услышал данную композицию по телевизору. Киркоров также вспомнил передачу «Новогодний аттракцион-82» и ее ведущего Игоря Кио. Однако тот факт, что вместе с Кио программу вела Пугачева, он не стал упоминать. Вместо ее имени он туманно упомянул «других артистов».

Киркоров также остался очень доволен после номера артиста в образе Змеи. В ответ на похвалы поп-звезды, его коллега по шоу, певица Валерия, с иронией отметила, что тот «просто хочет на груди змею». В ответ исполнитель неоднозначно заявил, что подобный опыт в его жизни уже был.