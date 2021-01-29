Киркоров раскрыл симпатии относительно участника «Евровидения» от России

Певец Филипп Киркоров, который представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко, раскрыл симпатии относительно конкурсанта от России. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам артиста, он хотел бы, чтобы в этом году от России выступила панк-рейв группа Little Big. Он напомнил, что, по условиям состязания, страны могут выбирать, отправить ли им заявленного в 2020 году исполнителя или выбрать нового. Певец выразил уверенность, что «ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу».

«Я и мои дети — невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга», — заключил он.

О том, что Киркоров будет представлять Молдавию, стало известно 27 января. Международная команда готовит «очень сладкую премьеру», пообещал исполнитель. Новая песня выйдет в ближайшее время. Певец выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены.

Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Группа стала абсолютным рекордсменом конкурса «Евровидение». Видеоклип к песне Uno, с которой коллектив собирался выступать, побил рекорд фестиваля, набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров.