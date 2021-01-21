Киркоров заявил о предательстве Зеленского

Российский певец Филипп Киркоров заявил о предательстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец».

Артист утверждает, что раньше они с политиком были близкими друзьями, а также «делили одну сцену и телеэфиры». По словам исполнителя, Зеленский отрекся от него и так и не разрешил ему въезжать на Украину.

«Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко — и не потому, что спел десять раз "Шарманку", и растроганный Леонид Данилович Кучма вручил "народного" Коле Баскову, а за то, что я стоял под украинским флагом в 2008 году и представлял на "Евровидении" Ани Лорак, которая заняла второе место», — высказался певец.

Киркоров отметил, что для него Украина, Белоруссия, Молдавия и другие страны представляют единое культурное музыкальное пространство, так как он родился в СССР. Исполнитель посочувствовал украинским поклонникам, которые уже семь лет не могут увидеть его живые выступления. Он добавил, что испытывает боль не из-за того, что потерял деньги, а из-за того, что на Украине его «всегда ждали как своего».

19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию».