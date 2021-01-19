Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

Российскому музыканту и исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД республики Агне Билотайте.

По ее словам, Киркоров за последние несколько лет неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию». Министр добавила, что у руководства республики изначально не было никаких сомнений по поводу включения артиста в «черный список» нежелательных лиц. Сам артист пока не комментировал это решение.

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За включение музыканта в список невъездных ранее также выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил, что причиной для беспокойства у властей стало известие о том, что организаторы концертов звезды получали субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в Прибалтике.

Власти Литвы не в первый раз вводят запреты на въезд в страну для музыкантов из России. В 2019 году в черный список руководства страны попал Григорий Лепс, а пятью годами ранее в него были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Их посчитали апологетами «российского империализма».