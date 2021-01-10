Компания Филиппа Киркорова задолжала налоговой 95 тысяч рублей

ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов исполнителя Филиппа Киркорова, задолжало Федеральной налоговой службе более 95 605 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении ООО «Филипп Киркоров Продакшн», учредителем которого является сам артист, начато 24 декабря.

Кроме того, на имя певца, согласно данным из базы ФССП, были выписаны штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за неправильную парковку. Неоплаченными значатся семь водительских штрафов в общей сложности на 29 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года агентство «Москва» объявило о том, что счета эстрадного певца в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы по решению ФНС. Гендиректор Киркорова Геннадий Рыбак назвал это «уткой» и бредом, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская также опровергла эту информацию.

В том же году в прессе неоднократно появлялись сообщения о финансовых претензиях к Киркорову. На артиста подало в суд государственное учреждение «"Комбинат питания "Кремлевский"», пытаясь взыскать 82 тысячи рублей. Помимо этого, у исполнителя обнаружили неоплаченные штрафы ГИБДД.